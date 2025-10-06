La hospitalización a domicilio llega a un 17% más de beneficiarios y la telederivación se extenderá a más servicios

Archivo.-La consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación del balance de la Unidad de Hospitalización Pediátrica a Domicilio del Hospital Niño Jesús - Diego Radamés - Europa Press

Los cribados cáncer de mana se amplían a mujeres de 45 a 74 años

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid seguirá apostando por el servicio público de hospitalización a domicilio, que el pasado año registró un 17% más de beneficiarios, extenderá la telederivación a otros servicios como Oftalmología y Alergología e incrementará el rango de edad para cribados de cáncer de mama, el conocido programa DEPRECAM, para extenderlo a mujeres asintomáticas de 45 a 74 años.

Así lo ha avanzado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en un desayuno con medios en la sede de la Consejería en el que ha repasado las principales líneas de su departamento de cara al resto de legislatura para hacer frente al reto que supone el hecho de que la región registra la esperanza de vida más alta de Europa, con casi 87 años, y el aumento exponencial de la población atendida.

En este sentido, en el último ejercicio se han incorporado 140.000 nuevos usuarios a la tarjeta sanitaria. A ellos se suman 360.000 atenciones a desplazados y 190.000 inmigrantes irregulares, hasta superar las 51 millones de consultas en Atención Primaria y Hospitalaria, un 7% más sobre 2023.

Además, la región atiende a un 40% de la población oncológica nacional y es líder en transplantes, con un aumento del 13% en el último año hasta cerrar con 1.023 de órganos y 1.784 de tejido.

Todo ello, según ha vuelto a denunciar la consejera madrileña, en un contexto de déficit de profesionales sanitarios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), ante el que ha vuelto a reclamar la homologación de títulos de extracomunitarios --ha cifrado en 50.000 médicos y 3.000 enfermeras los que se podrían beneficiar-- y ha negado que haya "fuga de médicos".

PROGRAMAS PREVENTIVOS

Entre las medidas que pondrá en marcha próximamente, la Consejería de Sanidad ya ha adelantado que extenderá el rango de edad dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (DEPRECAM), actualmente dirigido a mujeres de 50 a 69 años, y que el año pasado llegó a más de 200.000 féminas. El objetivo de la Comunidad ahora es extenderlo para cubrir desde los 45 a los 74 años, una medida que ya anunció la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

También habrá novedades en el caso del cribado de cáncer de colon, el conocido como Prevecolon. Próximamente se firmará un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) para que los pacientes puedan recoger directamente el kit para la realización del test de heces en la red de farmacias de la Comunidad.

Igualmente, el Cribado Neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas (prueba de talón), ha sumado este mes de septiembre la detección de otras 12 nuevas patologías, hasta alcanzar así las 35 para evitar o minimizar daños que podrían comprometer la vida o el desarrollo intelectual y físico de los recién nacidos.

En este marco, la consejera también ha puesto en valor el modelo pionero en la Comunidad en materia de infecciones de transmisión sexual, con tres centros Sandoval en la región que atendieron a más de 300.000 personas y detectaron más de 6.000 infecciones el pasado año, o la campaña de vacunación contra el Virus Respitarorio Sincitial (VRS), que desde el pasado 15 de septiembre llega también a personas mayores.

La consejera madrileña también ha avanzado otras novedades como la extensión de la telederivación. La Comunidad ya cuenta con el servicio TelederMadrid, un canal de derivación desde las consultas de Atención Primaria a los servicios de Dermatología de los hospitales, y la previsión es que aumente progresivamente desde los 58 centros de salud actuales hasta implantarse en 2026 en todos los centros de salud y también, en el futuro, llegar a servicios como oftalmología y alergología e incluso para cuestiones de salud mental.

También, junto a la Consejería de Digitalización, se desarrollará un asistente virtual o chatbot para atender citas o facilitar mensajes a la población con información útil como las campañas de vacunación.

AUMENTA LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Entre otras cuestiones, se seguirá apostando por el servicios de hospitalización a domicilio para que los pacientes no tengan que desplazarse a los centros hospitalarios. En este sentido, el número de beneficiarios se elevó un 17% el año pasado, hasta alcanzar los 14.600. ""Una de las cosas en las que trabajamos es en mejorar la vida de nuestros pacientes y qué mejor que llevar la salud a casa", ha destacado la consejera.

El servicio público de hospitalización a domicilio, con una estancia media de 12 días, llega a 20 complejos públicos en distintas especialidades y procesos. Para el desarrollo de este servicio, la Consejería de Sanidad ha conformado 14 equipos, integrados por facultativos y profesionales de Enfermería especializados.

Este servicio de la sanidad pública se activa de manera voluntaria a enfermos que cumplen con una serie de criterios clínicos y evitan de esta manera desplazamientos periódicos hasta el hospital, con el consiguiente deterioro físico y cognitivo cuando se trata de personas frágiles o de edad avanzada.

Del total, 425 fueron pacientes de Psquiatría y Salud Mental --324 de ellos adultos, mientras que la mayoría de los 101 niños y adolescentes restantes recibieron este servicio en el Hospital Infantil público Niño Jesús--. "Seguiremos ampliando y todos los hospitales tendrán no sólo su unidad de día sino su referente para tener esta hospitalización a domicilio", ha indicado.

En este sentido, la consejera ha apuntado que también llegará a todos los hospitales el piloto puesto en marcha en el Hospital Universitario Ramón y Cajal para el seguimiento y monitorización de pacientes con diabetes tipo 1. Este centro también desarrolla actualmente otro programa para la detección de arritmias y monitorización cardíaca mediante relojes inteligentes o dispositivos similares.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha incrementado en un 5,15% en 2024 las intervenciones quirúrgicas. Los servicios que experimentaron un mayor crecimiento fueron Estomatología (25,86%); Cirugía Maxilofacial (12,48%); Traumatología (7,12%); Dermatología (7,08%), y Urología (6.18%).

Gracias a los programas preventivos de la sanidad pública madrileña y a las campañas informativas y de concienciación Cirugía Cardiaca ha experimentado, por el contrario, un descenso del 9,5%.

En cuanto a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, destaca una subida significativa en pruebas como densitometrías óseas (+16,44%); resonancias magnéticas (+11,98); y citologías (+10,70). Le siguen broncoscopias (+8,24%) y ecocardiogramas (+7.96%).

En cuanto a la ayuda económica para gafas y lentillas destinada a menores de 14 años que la Comunidad ofrece desde el verano pasado, la consejera ha avanzado que hasta agosto se han destinado 4 millones de euros y se han superado los 31.000 beneficiarios.

GAFAS Y PLAN DE SALUD BUCODENTAL

En concreto, esta actuación, que ha sido posible tras el convenio firmado entre el Gobierno regional y el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, cuenta con un presupuesto de 7,5 millones para 2024 y 2025. La ayuda podría llegar hasta los 55 euros por beneficiario y esperaba llegar a más de 135.000 menores. Sobre este punto, Matute ha denunciado que todavía no ha llegado el dinero para estas ayudar del Ministerio de Sanidad.

En cuanto al Plan de Salud Bucodental de la Comunidad de Madrid, que ofrece tratamientos dentales gratuitos o financiados para ciertos colectivos, como mayores de 80 años y niños de 7 a 16 años, la inversión este año ha llegado a los 2 millones de euros, una media de 533 euros de ahorro por paciente.