Hospitalizado estable un hombre tras caer desde una altura de 6 metros en Madrid

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil ha tenido que estabilizar este viernes a un hombre de 34 años que se ha precipitado accidentalmente desde una altura de seis metros en el interior de una nave durante una celebración familiar. A esta hora se encuentra estable a espera de la cirugía.

Según han trasladado a Europa Press desde Emergencias Madrid, como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo cranoencefálico, una fractura de codo, una posible fractura de pelvis y una amputación de un dedo de la mano.

"Sobre las 19.00 horas de la tarde recibimos un aviso en el Polígono Marconi, concretamente en la calle Ciudad de Frías, donde se está celebrando una animada celebración familiar en la cual, un joven de 34 años, se ha precipitado de una altura de unos 6 metros", ha informado el supervisor de Samur-Proteción Civil, Ervigio Corral.

Tras haber sido estabilizado por las autoridades sanitarias, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Reimplantes del Hospital La Paz de Madrid escoltado por Policía Municipal.