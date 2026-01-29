Hospitalizado en estado crítico un hombre de 60 años tras ser atropellado en San Blas

Archivo - Efectivos sanitarios en una ambulancia en el barrio madrileño de San Blas - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido y se encuentra en estado crítico como consecuencia de un atropello que ha tenido lugar en la última hora de este miércoles en el barrio madrileño de San Blas, han indicado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Efectivos de SAMUR-Protección Civil han trasladado hasta el Hospital de La Paz al varón que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, si bien un viandante ha conseguido revertir la parada tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los efectivos sanitarios al lugar del accidente.

El varón ha sido atropellado por un taxi en las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito, un suceso que ya investiga la Policía Municipal de Madrid.