Hospitalizado grave un hombre de 46 años tras ser arrollado por un VTC en el distrito de Chamartín

Atropello en María de Molina, 37, Chamartín. - EMERGENCIAS MADRID
MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 46 años de edad ha resultado herido de gravedad este viernes por la noche al ser atropellado por un VTC (vehículo de transporte con conductor) en el madrileño distrito de Chamartín, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
El incidente ha tenido lugar en la calle María de Molina, a la altura del número 37, en torno a las 23.00 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que han estabilizado a la víctima antes de trasladarla --en estado grave-- al hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con múltiples traumatismos.
Policía Municipal de Madrid ha cortado ese tramo de la calle y ha puesto en marcha una investigación, con la colaboración de Policía Nacional.