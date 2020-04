Hostelería Madrid reclama flexibilidad en ERTEs y ayudas específicas: "En estas condiciones no podemos abrir"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hostelería Madrid ha asegurado que, con el actual plan de desescalada, los establecimientos del sector no están en condiciones de poder abrir, por lo que ha reclamado ayudas específicas y flexibilidad en los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Así lo ha indicado el director general de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, en referencia al plan de desescalada para retomar de forma paulatina la actividad que ha diseñado el Gobierno central.

Blardony ha apuntado que la hostelería madrileña no está en condiciones de abrir, no tanto por carecer de un calendario específico de los momentos pautados para la apertura total de los establecimientos en función de los índices sanitarios, sino por aspectos que no se han adoptado por el Ejecutivo estatal como flexibilidad en los ERTEs para que el personal de los locales pueda regresar "de manera desescalada".

También ha reprochado que no se haya solventado la cuestión de los alquileres de los establecimientos hosteleros, aspecto que siguen negociando con los arrendadores de forma individual sin que haya flexibilidad "en muchos casos".

"Y no tenemos acceso adecuado a las líneas de financiación", ha agregado el director general de Hostelería de Madrid para apuntar que la mayoría de locales tienen que avalar ellos mismos el cien por cien de los créditos solicitados.

Por tanto, ha asegurado que el sector va a salir de esta crisis "mucho más endeudado" y que el día en que se produzca la apertura total el consumo "va a estar retenido" dado que no habrá turismo, existirá un desempleo "mucho mayor" y el índice de confianza de la población respecto a la situación sanitaria durará en valores bajos durante meses.

"En estas condiciones no podemos abrir", ha agregado para demandar al Gobierno central la necesidad del sector de disponer de ayudas específicas para mantener los locales en funcionamiento y los puestos de trabajo que generan.