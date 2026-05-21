Los hoteleros prevén una ocupación del 82% durante la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny

El Papa León XIV - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los establecimientos hoteleros de la región entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo con la visita a la capital del Papa León XIV y los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny.

En concreto, León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, empezando por Madrid para saltar después a Barcelona y Canarias. Se convertirá así en el noveno viaje que realiza un Papa a España tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados.

Por su parte, la locura desatada por Bad Bunny se ha traducido en hasta una decena de conciertos en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano, dentro de la gira con la que está recorriendo el planeta en este 2026 presentando su último trabajo, 'Debí tirar más fotos', con temas que ya se han convertido en himnos como el que da título al disco, 'DtMF', 'Baile inolvidable', 'Nueva Yol', 'Café con ron' o 'Lo que le pasó a Hawaii'.

Según la encuesta de previsión de ocupación de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid realizada entre sus más de 330 establecimientos asociados para el período del viernes 5 al martes 9 de junio, se estima una ocupación hotelera próxima al 82%.

De esta forma, los mayores niveles de ocupación se alcanzarán el fin de semana, cuando coinciden dos de los conciertos del puertorriqueño con la visita del Papa a la capital. En concreto, el sábado 6 se estima una ocupación del 87,18% y el domingo 7, de un 85,35%. En tercer lugar se encuentra el viernes 5, con un 83,30%.

En cuanto al perfil de los visitantes, el turista internacional representa el 58,48% del total, frente al 41,52% de viajeros nacionales, con Estados Unidos, Francia y Reino Unido como principales mercados emisores.

La vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, Mar de Miguel, ha subrayado que, aunque se trata de dos acontecimientos muy diferentes, ambos serán "dinamizadores de la ciudad".

"El sector hotelero madrileño ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo inversor y de modernización que nos permite responder con los más altos niveles de capacidad, calidad y excelencia ante acontecimientos de esta magnitud, que además sitúan a Madrid en el foco mundial y atraen visitantes nacionales e internacionales", ha resaltado.

En este sentido, el sector hotelero ha reivindicado su papel estratégico como motor turístico y económico de la Comunidad de Madrid.