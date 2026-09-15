Los hoteles madrileños registraron una ocupación media del 85% durante el Gran Premio de Fórmula 1

Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ocupación media de los hoteles madrileños durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado el pasado fin de semana en la capital fue del 85%, según datos recopilados por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) entre sus establecimientos asociados.

Según estos datos, que abarcan las noches desde el jueves hasta el domingo, el mayor nivel de ocupación se alcanzó el sábado, con un 88,34%. Del total, el 70,16% de los alojados durante estos días fueron visitantes internacionales, principalmente procedentes de Estados Unidos y Reino Unido, seguidos de México, Italia, Alemania y Francia. Por su lado, los nacionales llegaron al 29,85%.

En un comunicado, los hoteleros madrileños han tildado de "positivo" el balance de la celebración del primer Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid al reforzar la imagen la capital como una ciudad "preparada y competitiva" para albergar grandes acontecimientos internacionales y, al mismo tiempo, "acogedora y capaz de ofrecer una experiencia satisfactoria a quienes la visitan".

La asociación ha destacado especialmente la capacidad de la ciudad para "afrontar con garantías" grandes retos internacionales como este, poniendo así en valor el "buen" funcionamiento de la movilidad, la seguridad y los servicios destinados a los miles de visitantes.

"Este primer Gran Premio demuestra que Madrid tiene capacidad y que cuenta con un sector hotelero preparado para responder a los grandes retos internacionales", ha subrayado el presidente de AEHM, Gabriel García Alonso.

En la misma línea, ha subrayado "el enorme trabajo realizado para hacer posible un evento de estas características en tan poco tiempo" y apuntado que, tras esta primera edición, ahora "toca mantener, mejorar y consolidar todo lo conseguido".

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, ha puesto en valor la "capacidad, hospitalidad y vocación internacional" que ha demostrado Madrid. "El buen funcionamiento de la ciudad y la respuesta de todos los sectores implicados han proyectado una imagen de Madrid que muestra que estamos preparados para acoger acontecimientos de esta dimensión. Ahora debemos aprovechar este impulso, seguir trabajando y consolidarlo en el tiempo", ha concluido.