La huelga de médicos obligó a suspender este miércoles 300 cirugías, 650 pruebas y afectó a 7.600 consultas

Un cartel visto durante la manifestación de médicos de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga de los médicos y facultativos madrileños para reclamar un Estatuto Marco propio obligó a suspender este miércoles 300 cirugías y 650 pruebas, además de afectar a más de 7.600 pacientes que no pudieron ser atendidos en sus consultas, según informa la Consejería de Sanidad.

Una jornada de paro en la que el seguimiento fue del 9,5-10% en los distintos turnos, según los datos del departamento que dirige Fátima Matute. Este jueves, segundo y último día de huelga, estas cifras son prácticamente idénticas.

Los paros están impulsados por los sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y, en la Comunidad de Madrid, la huelga está registrada y convocada por el sindicato Amyts.

En total, 175.000 facultativos de todo el país --dos de cada tres-- están llamados a secundar la huelga a través de alguna de las organizaciones médicas de APEMYF, en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias, así como todos los médicos de Atención Primaria.

La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Desde el sindicato Amyts han denunciado que los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid para estas jornadas son "abusivos".