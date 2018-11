El humorista Manuel Huedo asegura que sketch de Dani Mateo con la bandera "está muy bien hecho y va muy bien indicado"

Publicado 06/11/2018 18:54:15 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor y humorista Manuel Huedo ha asegurado este martes que el sketch de Dani Mateo en el que simula sonarse los mocos con la bandera española "está muy bien hecho y va muy bien indicado".

"Yo, como cómico, me parece bastante peligroso que se denuncie algo así llevándolo a lo personal. Mateo sufre amenazas de muerte, y pediría que la gente que no le hace gracia un determinado sketch no lo consuma pero no llegue al ataque con ninguna persona", ha apuntado a continuación.

En estos términos lo ha expresado Huedo durante su intervención en el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz que se celebra en Matadero Madrid.

Huedo ha apuntado que no cree en los límites del humor, pero sí "en la moral del cómico y en la moral del espectador". En este sentido, Huedo ha indicado que a día de hoy, por ejemplo, en España "no tendría cabida" un espectáculo de humor homófobo.