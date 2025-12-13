El ICAM eleva un 49% el número de alumnos y supera las 279.000 actuaciones de Turno de Oficio

Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) cerró 2024 con un incremento del 49% en el número de alumnos de su Centro de Estudios, que alcanzó los 33.339, y con un 82% más de asistentes a cursos gratuitos, hasta los 27.333. La actividad de la Justicia Gratuita también creció, con 163.379 designaciones en el Turno de Oficio y 115.791 asistencias de guardia.

Según consta en la Memoria de la institución, a la que tuvo acceso Europa Press, 2024 estuvo marcado por el aumento tanto de la participación colegial como de la acción social. El presupuesto destinado a formación creció un 12%.

En el ámbito corporativo, la votación de los nuevos estatutos del ICAM contó con un 79% de apoyo y se recogieron más de 2.000 firmas para promover medidas de conciliación profesional. La guía de ciberseguridad para la abogacía superó las 3.000 descargas y el kit sobre salud mental alcanzó más de 7.000.

En materia de asistencia jurídica gratuita, la memoria reflejó un incremento del 5% en las designaciones del Turno de Oficio y del 10% en las guardias, además de prever una mejora del 13% en los baremos hasta 2027. También se concedieron 1.916 ayudas económicas, un 6% más que el año anterior, y se registraron 83 solicitudes de amparo.

El documento recogió asimismo una donación de 60.000 euros destinada a los afectados por la dana y un presupuesto proyectado para 2025 de 32,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,8%.