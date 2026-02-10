El ICAM se personará ante el TSJM en la causa contra la autorización a su centro universitario

Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el procedimiento abierto a raíz de la admisión a trámite de un recurso interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contra la Orden 5465/2025, de 11 de noviembre, por la que se autorizó la adscripción del Centro Universitario ICAM (CUICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.

En un comunicado, el Colegio ha destacado que quiere dejar constancia de su "pleno respeto institucional" hacia las actuaciones de las distintas administraciones públicas, así como de su voluntad de seguir colaborando con "transparencia, rigor y lealtad" con todas las instituciones implicadas.

Según ha remarcado, "la decisión de comparecer en el procedimiento responde al propósito de defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional, fruto de una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas en el ámbito de la formación jurídica especializada".

El ICAM ha defendido que desde 1986 han desarrollado "una actividad formativa continua dirigida a miles de profesionales del Derecho, y la creación del CUICAM representa la evolución natural de esa vocación docente, ahora en el marco del sistema universitario oficial".

En este sentido, el Colegio ha recordado que la figura de los centros adscritos a universidades públicas está plenamente reconocida y regulada en el sistema universitario español.

"Se trata de una modalidad consolidada, que en el curso 2024-2025 permite a más de 13.000 estudiantes cursar estudios superiores en la Comunidad de Madrid bajo esta fórmula, en los actuales 17 centros adscritos a las universidades públicas madrileñas", ha subrayado.

PROCEDIMIENTO REGLADO

El Colegio ha detallado que la autorización de la adscripción del CUICAM ha sido el resultado de "un procedimiento técnico, prolongado y reglado", en el que han intervenido múltiples órganos universitarios, administrativos y de evaluación de la calidad.

Según expone, "el papel del ICAM se ha limitado a impulsar y sostener el proyecto en los términos legalmente previstos, con el único objetivo de contribuir a la mejor formación de los juristas, sirviendo a la sociedad y al Estado de Derecho".

Con su personación, el ICAM busca "ejercer su responsabilidad institucional en defensa de un proyecto que considera plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineado con los principios del sistema universitario público".

Finalmente, ha puesto en valor "el diseño académico del centro, concebido para integrar una sólida formación teórica con una intensa exposición práctica y un claustro de máximo nivel, formado por profesionales de la abogacía, magistrados, catedráticos y juristas de referencia, estrechamente vinculados tanto al ejercicio de la abogacía como al sector público".