El ICAM pide retirar una campaña del Ministerio de Inclusión sobre regularización por "devaluar" el papel de la abogacía

Archivo - El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, interviene durante el acto de firma con los decanos de los colegios de abogados y procuradores, un protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas, en la - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha pedido retirar una campaña del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España sobre la regularización de inmigrantes al considerar que "devalúa" el papel de la abogacía.

Se refiere a una campaña sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras que se ha compartido a través de las redes sociales donde asegura que "no es necesario" contratar a un abogado para el proceso y que habrá colaboradores de extranjería gratuitos.

Ribón ha enviado un escrito formal de queja al Ministerio donde muestra "su profunda preocupación" por el enfoque de la comunicación pública que erosiona la confianza de la ciudadanía en una profesión esencial para la garantía de derechos y para el correcto desenvolvimiento de sus relaciones con la Administración".

"El Decano de la Abogacía de Madrid recuerda que el valor del asesoramiento profesional no depende de que su intervención sea o no legalmente obligatoria", ha manifestado el ICAM en un comunicado.

Considera que en cualquier procedimiento con alcance jurídico, especialmente en materias de extranjería, el consejo de un abogado o cualificado "aporta seguridad jurídica, prevención de errores, adecuada preparación documental, correcta identificación de la vía procedente y defensa efectiva de los derechos e intereses de la persona afectada".

"Presentar esa intervención como superflua desdibuja la realidad de unos procedimientos que pueden tener consecuencias personales, familiares, laborales y administrativas de enorme trascendencia", ha subrayado la institución.

"ES INACEPTABLE"

Para Ribón, es "profundamente inapropiado e inaceptable el uso, explícito o implícito de expresiones como fraude o desinformación cuando pueden ser percibidas por la opinión pública como una descalificación genérica de la actuación de los abogados y abogadas especializados en extranjería".

"La denuncia de eventuales abusos o malas prácticas concretas, allí donde existan, no puede hacerse a costa de sembrar sospechas sobre una profesión que actúa con sometimiento a la ley, a la deontología y al control colegial", ha recalcado.

La abogacía madrileña ha defendido la necesidad de que la ciudadanía "reciba información oficial, clara y accesible, y combate sin ambages los bulos y cualquier actuación irregular que perjudique a las personas migrantes".

Por ello, ha reclamado que las campañas institucionales se elaboren con "rigor, equilibrio y respeto institucional, sin mensajes que desacrediten a quienes, desde el ejercicio profesional o desde los servicios públicos de orientación jurídica, contribuyen cada día a hacer efectivos los derechos de las personas".

En su escrito, el decano del ICAM ha solicitado al Ministerio la retirada de la campaña en su formulación actual y su sustitución por otra que, manteniendo la legítima difusión de información oficial, "evite cualquier menosprecio del asesoramiento jurídico profesional y reconozca expresamente la labor de la abogacía en la protección de los derechos de la ciudadanía, en especial de las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

SESIONES FORMATIVAS

Además, el ICAM ha subrayado que ha mantenido en los últimos días un compromiso "activo y constructivo" con el futuro proceso de regularización extraordinaria, impulsando actuaciones de formación, coordinación y preparación técnica.

En este marco, ha celebrado esta misma semana una doble sesión informativa para colegiados sobre el alcance de la futura regularización, así como un encuentro de trabajo con representantes de 40 consulados, precisamente con el objetivo de favorecer un acompañamiento riguroso, ordenado y útil a la ciudadanía y a los profesionales que habrán de intervenir en estos expedientes, impulsados por el Diputado responsable de extranjería del ICAM, Emilio Ramírez.

En dichos actos ya se anunció que el ICAM realizará charlas formativas gratuitas para los ciudadanos extranjeros cuando esté aprobado el texto definitivo del proceso de regularización extraordinaria y ya hay en marcha acuerdos con distintas ONG para aportar voluntarios del ICAM para asesorar a las personas que lo necesiten.

El ICAM ha recordado que presta a la ciudadanía, a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), un servicio público y gratuito de información y orientación sobre la defensa de sus derechos e intereses, y que gestiona asimismo la Asistencia Jurídica Gratuita para quienes carecen de recursos económicos, también en el ámbito de la extranjería.

Asimismo, ha señalado que dispone de servicios y canales específicos para esta materia, lo que acredita que la orientación jurídica a las personas migrantes es, para esta corporación, una prioridad real y sostenida.