El icónico Palacete de Fortuny cierra sus puertas tras décadas como una de las discotecas más exclusivas de Madrid

Palacete de Fortuny - FORTUNY HOME CLUB

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El icónico Palacete de Fortuny, en pleno distrito de Chamberí, cerró de forma definitiva sus puertas el pasado fin de semana tras décadas como uno de los templos más exclusivos del ocio nocturno de la capital al perderse la propiedad.

El fin de Fortuny Home Club, el nombre con el que ahora se explotaba el espacio, simboliza también el cambio que atraviesa la noche madrileña. Al tiempo que desaparecen algunos locales emblemáticos, comienzan a emerger nuevos espacios de ocio nocturno como Giselle Dinner Club, Lula Club, Castellana 8 o Moli's Club, que apuestan por formatos híbridos.

Este palacete del siglo XIX del barrio de Almagro pasó en 2022 a manos de un nuevo propietario. Hasta entonces el dueño era el empresario Javier Merino. En las redes de Fortuny, se anunciaba hace unos días que el pasado fin de semana sería el último al "perderse la propiedad" por "el embargo de los bienes y su salida a subasta".

Fuentes jurídicas indican a Europa Press que el pasado lunes un Juzgado de Primera Insancia de Madrid práctico la diligencia de lanzamiento, con lo que se concluye el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. Se notificó el título de propiedad al nuevo dueño del inmueble, adjudicado por decreto el 18 de marzo de 2022.

Fortuny inició en la primavera de 2022 una nueva andadura como un espacio multidisciplinar compuesto por diferentes espacios como Morris Club, la coctelería de autor Henriette Cocktail Bar y la terraza cubierta, el Jardín de Fortuny.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de clausura y precinto del Jardín de Fortuny en relación a incumplimiento de licencia.

Fuentes municipales detallan que este espacio obtuvo licencia para su uso como bar al aire libre en 2012 y ha estado operando al amparo de dicha licencia hasta que fue revocada en 2025 por incumplimiento de las condiciones de la licencia.

TEMPLO DE LA 'JET SET'

Situada en un emblemático palacete en el barrio de Almagro de la capital, Fortuny fue durante años punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo.

El mítica local, que se inauguró a finales de los años 90, cuenta con una superficie construida de 1.178 metros cuadrados, está dividido en tres plantas y cuenta con una terraza jardín.

Entre salones elegantes, reservados privados y una cuidada oferta gastronómica y de cócteles, Fortuny logró consolidarse como uno de los lugares más representativos del ocio nocturno de lujo en la capital que marcaron una época en la vida nocturna de Madrid.

El cierre del exclusivo local se suma al de otras discotecas míticas que marcaron la historia de la noche madrileña como Pacha Madrid, Joy Eslava o Macumba Madrid.

En los últimos años, el ocio nocturno madrileño ha experimentado una transformación notable. Mientras algunas discotecas históricas han cerrado o han perdido protagonismo, han surgido nuevos espacios que buscan reinventar la forma de salir de noche.