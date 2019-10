Almeida destaca que la cultura es "uno de los elementos determinantes para crear la marca Madrid"

Publicado 17/10/2019 15:56:29 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado este jueves, en una visita a la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, que "la cultura es uno de los elementos determinantes para crear la marca Madrid".

En declaraciones a los medios, Almeida ha subrayado la importancia de la marca Madrid para que la capital sea conocida "ahí fuera", y ha afirmado que ferias como Estampa, que se celebra desde el año 1993 y que agrupa a casi 80 galaerías en esta edición, "son buena muestra de ese dinamismo cultural que tiene esta ciudad, que tiene la Comunidad de Madrid".

El alcalde de Madrid ha asegurado que el Ayuntamiento y la Comunidad deben "ir de la mano" en materia de turismo y se ha mostrado abierto a colaborar con la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad, Marta Rivera, para crear una marca Madrid "más allá de la M30".

"Siempre hemos dicho que la ciudad de Madrid no se puede entender sin la Comunidad, que la Comunidad no se puede entender sin la ciudad y que todo aquel turista que venga a la Comunidad de Madrid está claro que también pasará por la ciudad de Madrid, por tanto, colaboración total y absoluta, brindamos nuestro apoyo, porque la política en materia turística tiene que ser conjunta, si no previsiblemente fracasará esa política", ha explicado.

Rivera, quien ha asistido a la inauguración de la Feria Estampa en compañía del alcalde, anunció este miércoles las líneas generales de su consejería para esta legislatura, entre las que destacó la creación de una marca turística Madrid, para lo que se convocará un concurso.

La Comunidad de Madrid promueve el arte contemporáneo con diferentes

actuaciones que van desde ayudas y subvenciones hasta la organización de exposiciones, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En este sentido, en el marco de Estampa, la Comunidad de Madrid otorga un galardón, creado en 2008, que tiene como objeto premiar la singularidad de uno o varios trabajos de los artistas que participan en la feria.

El premio se materializa en la adquisición de obra, que se añade a la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, con sede en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

UN MILLAR DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La XXVII edición de la Feria Estampa, que se celebra del 17 al 20 de octubre en el pabellón 1 de Ifema, cuenta con la participación de 77 galerías de arte contemporáneo y 2 proyectos institucionales, que reúnen la obra de cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales.

Daniel Canogar, el artista invitado de esta edición, ha producido una obra específica para la feria que da la bienvenida al salón, y ha sido realizada con el patrocinio de INELCOM.