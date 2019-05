Iglesias pide el voto para Carmena y Mato pero "quien necesita apoyo de verdad ahora para estar dentro es Carlos"

Publicado 23/05/2019 14:22:13 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recalcado que la formación morada ha dicho explícitamente que pide el voto tanto para la candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, como para su homólogo en Madrid en Pie Municipalista, pero que cree "que quien necesita apoyo de verdad ahora para estar dentro del Ayuntamiento de Madrid es la lista de Carlos".

"Estoy siendo muy claro. Nosotros pedimos el voto para los dos, pero creo que quien necesita apoyo de verdad ahora para estar dentro del Ayuntamiento de Madrid es la lista de Carlos", ha apuntado en una entrevista a 'eldiario.es', recogida por Europa Press.

Iglesias ha opinado que que Manuela Carmena "tendrá un magnífico resultado y que va a ganar las elecciones". "Y sin embargo creo que es imprescindible que Carlos Sánchez Mato y Madrid en Pie forme parte del próximo gobierno de Madrid", ha relatado.

De él ha dicho que "buena parte de las cosas buenas que hizo el Gobierno de Carmena tenían que ver con un equipo mucho más plural que el que presenta ahora". "Y la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, que es uno de los elementos de los que más presume el Ayuntamiento y con razón, tiene que ver con la gestión de Carlos Sánchez Mato", ha ahondado.

En este sentido, ha manifestado que la actual alcaldesa "va a ganar y va a tener muchos apoyos, pero es muy importante que la gente de izquierdas dé a Madrid en Pie una presencia en el Ayuntamiento que les permita formar parte del próximo equipo de gobierno".

"Nosotros no quisimos presentar una lista porque entendíamos que Manuela Carmena tenía derecho a revalidar y no queríamos poner ningún obstáculo, pero ante la realidad de que Izquierda Unida sí que se ha presentado y encabezados por el que fue el concejal de Hacienda, sería bueno que la gente de izquierdas en Madrid les dé la presencia necesaria para que estén en el próximo gobierno municipal", ha insistido.

Por su parte, la candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, ha señalado que en una entrevista al diario Público que quiere "respetar a todas las personas que van a votar a Manuela Carmena y a Unidas Podemos y que van a votar a Sánchez Mato y a Unidas Podemos".

"Nosotros decidimos no concurrir al Ayuntamiento y asumimos este problema que deriva de no tener una candidatura de Unidas Podemos o en la que esté Podemos. Cuando echamos al PP y ganamos el Ayuntamiento lo hicimos gracias a muchos actores como IU, Podemos u organizaciones sociales... Ya no es esta la situación. Me gustaría que no hubiese sido así, que hubiésemos estado juntos en esa candidatura unitaria. Como no ha sido así preferimos apoyar a ambas candidaturas y preferimos decirlo así porque en el momento en que yo diga si voto a una o a otra la realidad es que estoy apoyando a una o a otra. Así que queremos decir muy claramente que apoyamos a las dos y que para que Carmena sea alcaldesa de Madrid se necesita que Sánchez Mato entre en el Ayuntamiento", ha apuntado.

Por otro lado, espera "que lo que suceda sea que gracias a que entre Sanchez Mato se tenga un gobierno en el que estén ambos, como el que hemos tenido hasta ahora". "Hay cuestiones fundamentales que ha puesto en marcha Sánchez Mato como pueden ser las cláusulas sociales que han mejorado la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid. A mí me gustaría que se repitiese algo como lo que ha sido Ahora Madrid después de las elecciones", ha enfatizado.

A su vez, la candidata de Unidas Podemos cambiar Europa, María Eugenia Rodríguez Palop, ha señalado este jueves que a pesar de que el candidato de Madrid en Pie a la alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, pidiera el voto para ella en Europa, ella no se decanta ni por Carmena ni por él.

"Estoy cerca de quien evite la entrada de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid", ha puntualizado, para luego añadir que pensará a quién vota en estos días y que tomara la decisión el mismo 26 de mayo, día de las elecciones.