Incautados por la Guardia Civil más de 79 kilos de cocaína en Barajas

Intervención en el aeropuerto de Barajas - GUARDIA CIVIL

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Guardia Civil han logrado intervenir un alijo de más de 79 kilogramos de cocaína procedente de Ecuador con destino Madrid en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La intervención se ha producido, en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, cuyo objeto es prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria como autoridad aduanera.

Fruto del análisis de riesgo previo realizado y en el marco de los diferentes controles selectivos, se tuvo indicios de que uno de los contenedores aéreos procedentes de Sudamérica había sido manipulado, hallándose en su interior unos bultos sospechosos de contener sustancias prohibidas, no figurando éstos en el manifiesto de carga.

Durante la revisión exhaustiva de los bultos, se localizaron un total de setenta paquetes rectangulares que contenían cocaína de gran pureza.

Las primeras investigaciones apuntan a que la droga había sido introducida mediante el método conocido como "gancho ciego" o "rip off", que consiste en ocultar la droga en una carga legal sin el conocimiento de sus legítimos propietarios y recuperarla posteriormente en el destino seleccionado por el entramado criminal, lo que requiere un alto grado de coordinación logística y la participación de colaboradores en distintos puntos geográficos de la cadena de transporte.

Finalmente, se ha logrado intervenir 79,845 kilos de cocaína que procedían de Ecuador con destino Madrid.