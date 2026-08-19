El incendio en Aldea del Fresno obliga a cortar la M-510 a lo largo de varios kilómetros y se suspende el autobús 548

Camión de bomberos durante las labores de extinción del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadal - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Aldea del Fresno ha obligado a cortar la M-510 desde el kilómetro 50 al 54 y a suspender la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), ha informado la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.

La Comunidad aconseja a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. El incendio forestal ha obligado a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del Infoma, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

En la zona se encuentran trabajando una veintena de dotaciones terrestres y cinco aéreas de bomberos de la Comunidad, bomberos forestales y agentes forestales.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Torrejón de Ardoz para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal originado en Aldea de Fresno.