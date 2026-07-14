Un incendio en la cuneta de la A-6 dificulta la visibilidad a la altura de Torrelodones

Incendio en la cuneta de la carretera A-6 a la altura de Torrelodones - DGT

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la cuneta de la autovía A-6 en el kilómetro 27 en sentido entrada a Madrid, en el término municipal de Torrelodones, complica la circulación en la zona e incluso ha obligado a cortar temporalmente la carretera.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y un helicóptero, que participan en las labores de extinción de un incendio que ya está en fase de control, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas se han originado en sentido entrada a Madrid, si bien más tarde se ha propagado en sentido contrario hacia la cuneta que separa el carril central de la vía de servicio. Las llamas han sido controladas en su punto de origen.

Debido al humo que invade la vía, el servicio de Emergencias ha hecho un llamamiento a reducir la velocidad en este tramo, aumentar la distancia de seguridad y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y la DGT.