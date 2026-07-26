El incendio deja doce municipios evacuados y otros cuatro confinados en la Comunidad

Mohamed y Asha, los dos últimos vecinos desalojados, a 24 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). el momento se han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 6.000 en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha actualizado este domingo el listado de municipios afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste, con un total de doce localidades evacuadas y otras cuatro confinadas por la evolución del fuego y el denso humo.

En concreto, permanecen evacuados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Asimismo, continúan confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa, donde las autoridades mantienen la recomendación de permanecer en sus domicilios para evitar la exposición al humo y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

La situación sigue marcada por un amplio despliegue de efectivos de extinción y protección civil, mientras las autoridades monitorizan la evolución del incendio y actualizan las medidas de protección a la población en función del avance de las llamas y de las condiciones meteorológicas.