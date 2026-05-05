Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas en Morata de Tajuña

Archivo - Una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado este martes hasta la localidad de Morata de Tajuña para extinguir un incendio que ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares.

Los hechos se han producido sobre las 15 horas en la calle de la Vía, si bien por el momento se desconocen las causas de la explosión que ha provocado el derrumbe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Junto a los Bomberos también se han desplazado hasta el lugar de los hechos sanitarios del Summa 112 de forma preventiva, si bien es cierto que las viviendas estaban vacías en el momento del derrumbe y no hay heridos ni personas atrapadas bajo escombros.