El incendio de la Sierra Oeste continúa estabilizándose tras una noche de trabajo de 50 medios terrestres

Vista nocturna del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, aunque el fuego sigue activo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid han continuado durante toda la noche con las labores de consolidación del perímetro, en una jornada marcada por algunas incidencias provocadas por el viento.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en una actualización difundida a las 7.30 horas a través de sus redes sociales, un total de 50 medios terrestres han intervenido durante la madrugada para afianzar los trabajos realizados a lo largo del día.

Además, se han ejecutado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de la carretera M-501 para reforzar la contención del incendio.

De cara a este domingo, Emergencias 112 ha señalado que se esperan rachas de viento algo más flojas a partir del mediodía, una circunstancia que marcará la evolución del fuego en las próximas horas.