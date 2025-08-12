1001398.1.260.149.20250812090511 El puesto de mando de la intervención en el incendio de Tres Cantos se ha instalado en el recinto ferial. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre que resultó herido por quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de la localidad madrileña de Tres Cantos ha fallecido este martes, según han confirmado fuentes de la delegación del Gobierno.

Fue a última hora de este lunes cuando los sanitarios del Summa 112 atendieron al varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, posteriormente fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha detallado que el varón se encontraba en una hípica de Soto de Viñuelas. Debido al porcentaje muy alto de quemaduras, no ha podido sobrevivir.