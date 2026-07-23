Los incendios de la Comunidad de Madrid obligan a evacuar a más de 10.000 personas y a varias residencias

Un vehículo de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el Gobierno autonómico, se mantienen activos los incendios de Villa del Prado, San Martín y Almorox (Toledo), que cuentan con un "potencial de avance sin capacidad de extinción".

A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.

En estos momentos, hay más de 270 profesionales actuando en la zona: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado, 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias, 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.

La Comunidad de Madrid ha solicitado la activación de la situación operativa 3 de interés nacional, dado que los incendios están "fuera de capacidad de extinción". "Tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

EVACUACIONES EN RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS SOCIALES

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha informado de que mantiene un "seguimiento permanente de la situación" en las residencias y centros de atención social ubicados en las zonas afectadas por los tres incendios simultáneos, con el objetivo de "garantizar la seguridad, coordinar los traslados necesarios y la adecuada atención de todos los usuarios".

La residencia de mayores San Juan Bautista (Aldea del Fresno), con 70 residentes, ha sido evacuada a Villamanta, desde donde se está organizando su traslado a la residencia Parque de los Frailes, en Leganés.

Asimismo, se ha desalojado a los 77 usuarios de la residencia privada La Fresneda y a los 78 residentes del centro para personas con discapacidad intelectual AMAN Picadas al polideportivo de Villamanta.

En San Martín de Valdeiglesias, los usuarios de la residencia privada López Rumayor permanecen en el polideportivo municipal y los ocho residentes con mayor grado de fragilidad serán trasladados a una residencia pública de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Por su parte, la Residencia de mayores de la AMAS, con 86 usuarios no dependientes, y el centro para personas con discapacidad gravemente afectadas, con 28 residentes, se encuentran preparadas para una posible evacuación si fuera necesario.

La situación permanece estable en Villa del Prado, donde la residencia de mayores ha acogido a cuatro personas mayores procedentes del exterior para que pernocten en sus instalaciones.

Por último, en Cenicientos y Cadalso de los Vidrios las residencias no presentan problemas.