Los incendios forestales afectan a 13 carreteras y a 178 kilómetros de la red viaria de la Comunidad de Madrid

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales afectan a un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid, con 178 kilómetros de la red viaria regional afectados.

En concreto, la M-507 presenta afecciones entre los kilómetros 28,5 y 36, así como entre los kilómetros 18 y 28,5, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, en sentido ascendente.

Por su parte, la M-540 está afectada entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

Asimismo, en la M-501 las afecciones se extienden entre los kilómetros 40 y 72, desde Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial, así como entre los kilómetros 33 y 40, entre Colmenar del Arroyo y Chapinería, en sentido ascendente.

De igual modo, la M-541 registra incidencias entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

En cuanto a la M-512, está afectada entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, y entre los kilómetros 0 y 10,5, desde Santa María de la Alameda, en sentido ascendente.

Por otro lado, la M-531 presenta afecciones entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, mientras que la M-539 registra incidencias entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Cebreros.

Además, la M-537 está afectada entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela.

A su vez, la M-510 presenta afecciones entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial.

En la misma línea, la M-521 registra incidencias entre los kilómetros 6 y 16, entre Quijorna y Navalagamella, así como entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela, en sentido descendente.

Igualmente, la M-957 presenta afecciones entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias.

Finalmente, la M-533 está afectada desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, en sentido ascendente, mientras que la M-855 registra incidencias desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501, en sentido ascendente.

Estas afecciones se enmarcan en las consecuencias de los incendios forestales que afectan a la región.