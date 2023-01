Las incidencias de los 34.000 titulares del IBI en la capital se resolverán sin recargo "antes de este enero"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias advertidas en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de 34.000 madrileños por problemas en la plataforma serán resueltas sin recargo para los contribuyentes "antes de este mes de enero", ha dado a conocer la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha incidido en que "los recibos afectados son 34.000 sobre un total de 2,2 millones, esto es un 1,5% del total". Así, ha aclarado que se trata de "incidencias puntuales que se resolverán antes de este mes de enero, y ninguna tendrá recargo en los contribuyentes".

Ya en diciembre de 2022, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconocía que se habían detectado problemas en 34.000 recibos de los que se giran por el Consistorio madrileño. "Nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo, y por supuesto que no duden de que no sufrirán ni recargo ni penalización. Lo vamos a regularizar inmediatamente, no van a sufrir ningún tipo de recargo", señaló entonces.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha acusado a Más Madrid de "mentir" y ha añadido que "no es responsable que desde la oposición se viertan críticas que son falsas", dado que "la situación en estos momentos está bastante normalizada".

Ello después de que la formación liderada por Rita Maestre en Cibeles alertara de que la Agencia Tributaria no había girado "miles" de recibos domiciliados del IBI, además de tasas y plusvalía, lo que se traduciría en cantidades acumuladas a abonar en los próximos meses para el contribuyente.