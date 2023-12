Las incidencias de la gripe y la Covid-19 en la región son bajas, aunque la Comunidad pide "tomar medidas de precaución"

El pico de la gripe tendrá lugar la segunda semana de enero



MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid es de 90 por 100.000 habitantes, por debajo de la media española (150), mientras que la de la Covid-19 se sitúa en 3,5 por 100.000 habitantes, igual que en las semanas anteriores a las fiestas navideñas, por lo que no se ha registrado ningún aumento de casos.

Así lo ha detallado este miércoles la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras visitar la residencia de mayores Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, donde ha pedido a los madrileños "mantener la tranquilidad porque no hay ningún tipo de riesgo".

"Lo que sí pedimos a la población es que tome medidas de precaución cuando tenga un catarro. Por ejemplo, que utilice mascarillas, que no esté cerca de personas vulnerables y todas las medidas que son de sentido común. Hay que evitar que se extiendan estos virus respiratorios", ha subrayado la consejera.

Matute ha recordado que la circulación de los virus respiratorios es "la normal" y que la región se encuentra "en una situación igual que en prepandemia". Asimismo, ha explicado que han disminuido el número de consultas y de ingresos en los niños tras la campaña de vacunación que realizó la Comunidad de Madrid.

"Esperamos que el pico de la gripe sea en la segunda semana de enero. No hay mayor tasa de ingresos ni tampoco de gravedad respecto a otros años, sobre todo está afectando en cuanto a ingresos la población mayor de 80 años que tienen comorbilidades, con una tasa de ingresos de 26,7 por 100.000 habitantes", ha indicado.

En cuanto a la tasa de ingresos en la población normal, la consejera ha señalado que es baja. En esta línea, ha recordado que la consulta y la frecuentación a los servicios de urgencia "aumenta en esta época porque son días de posfiesta".

"Nosotros tenemos en marcha el plan de invierno, con una serie de recursos que vamos activando en función de la necesidad. Tenemos una monitorización constante de las urgencias que no se está viendo afectada a los ingresos programados. Además, la presión asistencial se sitúa por debajo del 70%. Seguimos trabajando para que eso siga así", ha defendido.

"NO HAY PROBLEMAS EN EL 12 DE OCTUBRE"

Preguntada por la situación en los hospitales públicos, Matute ha admitido que en el 12 de octubre se registró este martes "un pico de frecuentación después de las fiestas" y ha señalado que a una hora determinada "mucha gente ha acudido a consulta".

"No tenemos un problema ni de pacientes pendientes de ingreso hospital, ni nada parecido. Tenemos una presión asistencial menor del 70% y no hay ningún problema. Seguimos monitorizando constantemente porque todo esto es variable y vamos dando los recursos que se necesitan según las fases en las que nos vamos encontrando, pero de momento no hemos tenido que tomar medidas extraordinarias", ha concluido.