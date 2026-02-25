La inflación industrial en la Comunidad de Madrid cae un 4,2% en enero por los precios energéticos

Varios tendidos eléctricos, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en la Comunidad de Madrid cayeron un 4,2% en enero en relación al mismo mes de 2024, debido a los costes de la energía eléctrica.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, los precios industriales acumulan una subida del 1,1% en la región madrileña.

En tasa interanual, la mayor caída se registró en los precios de la producción de energía eléctrica en la región, con una bajada del 9,2%. Por contra, subieron los precios de los bienes de consumo durarero (+8%), los bienes intermedios (+3,1%), los bienes de consumo (+2,7%) y los bienes de equipo (+2,3%).

A nivel nacional, los precios industriales disminuyeron un 2,9% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos. Con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevaron su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También descendieron los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8%, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en enero una tasa del 0,8%, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.