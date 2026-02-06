Inma Sanz dice que PP "dio todas las explicaciones" en Móstoles y que el procedimiento "se archivó por falta de pruebas"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, comparece ante los medios - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria de Sectorial del PP madrileño, Inma Sanz, considera que su partido ya "dio todas las explicaciones" en torno a un presunto caso de acoso laboral y sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y que el procedimiento "se archivó por falta de pruebas".

A minutos de la comparecencia de prensa del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, la también portavoz municipal ha subrayado que su formación dio "todas las explicaciones, tanto el Partido Popular de Madrid como también a nivel nacional".

"Hubo distintas reuniones con esa persona que ha hecho las denuncias y luego también hubo un procedimiento abierto en el Comité Nacional de Derechos y Garantías, un procedimiento que se archivó por falta de pruebas y, por lo tanto, creo que ya se han dado todas las explicaciones", ha zanjado Inma Sanz.