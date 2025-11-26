Inma Sanz, "muy contenta en este equipo", ve a Almeida "enchufadísimo, como nunca", con "muchas ganas de seguir"

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha declarado sobre su participación en una nueva candidatura electoral que está "muy contenta en este equipo", para asegurar que ve al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "enchufadísimo, como nunca", con "muchas ganas de seguir fortaleciendo el momento que vive la ciudad".

"Yo le veo enchufadísimo y muy ilusionado con el proyecto que tenemos de ciudad", ha descrito Sanz en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, sin obviar "que como persona le ha cambiado la vida sustancialmente en los últimos dos o tres años" con su boda y paternidad.

La vicealcaldesa ha reiterado que Almeida está "entusiasmado" y ha recordado que él ha venido insistiendo en que si las elecciones fueran el domingo que viene ahí estaría. "Es un equipo extraordinario y yo espero que el alcalde esté muchos años liderando este proyecto", ha declarado.

Preguntada sobre su futuro, Inma Sanz no ha ocultado que está "muy contenta en este equipo". "Iremos viendo lo que nos depara el futuro pero llevo muchos años trabajando con el alcalde, nos entendemos ya casi sin mirarnos y trabajamos muy bien. Tenemos un gran equipo y estoy muy cómoda", ha contestado.