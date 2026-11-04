Las inscripciones para la nueva temporada de Pasea Madrid abren este miércoles con 21.610 plazas disponibles

Archivo - Quinta de Torre Arias - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para la nueva temporada del programa municipal Pasea Madrid se abrirán este miércoles a las 10 horas para las personas mayores de 65 años y a las 12 horas para el público general, que podrán reservar plaza en alguna de las 963 sesiones de visita previstas entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre.

Esta edición contará con 21.610 plazas distribuidas en 15 itinerarios para descubrir el patrimonio histórico y cultural de la capital, tres de ellos nuevos. Dos estarán dedicados al Madrid barroco y otro permitirá conocer la histórica Quinta de Torre Arias, situada en el distrito de San Blas-Canillejas.

De los 15 itinerarios programados, 11 contarán con sesiones con plazas reservadas para mayores de 65 años, con el objetivo de facilitar su participación en las visitas guiadas. Las reservas podrán realizarse a través de la web oficial de Pasea Madrid.

TRES NUEVOS RECORRIDOS

Dos de las nuevas propuestas están vinculadas a la exposición 'Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco', que se exhibe en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Se trata de los recorridos 'Madrid, nueva Babilonia. Vida en la Villa y Corte del siglo XVII' y 'Madrid, nueva Jerusalén. Una ciudad eclesiástica y conventual'.

El primero abordará la convivencia entre la vida cotidiana de la ciudad y las necesidades de la corte durante el siglo XVII, con espacios como el antiguo Real Alcázar y la plaza Mayor como enclaves fundamentales.

Por su parte, el segundo se centrará en la importancia de la religión en la configuración simbólica de la capital, desde las devociones y los conventos hasta las procesiones y celebraciones que ocupaban sus calles y plazas. Ambos itinerarios incluirán también una visita al oratorio de la Casa de la Villa, obra de Antonio Palomino.

La tercera novedad será una visita-itinerario a la Quinta de Torre Arias, declarada Bien de Interés Cultural en 2022. La finca refleja la evolución de las quintas madrileñas durante más de cuatro siglos y conserva un palacio, antiguas caballerizas y una importante riqueza vegetal.

QUINCE ITINERARIOS POR EL PATRIMONIO DE LA CAPITAL

El resto de la programación incluye recorridos dedicados a espacios y personajes destacados de la historia de la ciudad, como 'Goya y La Florida', 'Goya y la Real Academia' y 'Manuela Malasaña y otras mujeres'.

También se ofrecerán visitas a las quintas de la Fuente del Berro y de los Molinos, los jardines del Buen Retiro, el paseo del Prado, el monumento a Alfonso XII, el frontón Beti Jai, el búnker de El Capricho y la Casa de la Villa.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el valor del programa para acercar a madrileños y visitantes la riqueza patrimonial de la ciudad y permitirles "descubrir lugares, historias y espacios que forman parte de nuestra identidad y que, en ocasiones, conocemos menos de lo que merecen".