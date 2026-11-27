Varias personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los profesores madrileños encaran la recta final de s - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid (Adide Madrid) ha solicitado la retirada de las instrucciones enviadas por el Gobierno regional sobre el deber de neutralidad en las aulas porque no son "una policía ideológica" y ha pedido "respeto" para sus funciones.

A través de un comunicado han defendido que son un órgano "técnico, profesional, independiente e imparcial ajeno a cualquier conflicto político, ideológico o sindical".

Recuerda la asociación que, entre otras funciones, la Ley Orgánica de Educación atribuye a la inspección educativa la supervisión y evaluación del funcionamiento de los centros, de sus proyectos y programas; la supervisión de la práctica docente y de la función directiva; la vigilancia del cumplimiento de las normas y del respeto de los derechos; el asesoramiento a los distintos sectores de la comunidad educativa; y la orientación a los equipos directivos en materia de convivencia, participación y resolución de conflictos.

Por ello, desde Adide han señalado que las instrucciones publicadas ordenan a la inspección educativa unas actuaciones que "no se corresponden con las funciones y atribuciones referidas". "Entre ellas no se encuentra la intervención en los conflictos laborales entre la Administración y sus empleados", han remarcado.

En este sentido, inciden en que revisar la adecuación de las actuaciones de un centro al ordenamiento educativo es "una manifestación ordinaria de responsabilidad institucional" que debe ejercerse respetando "la autonomía pedagógica, la competencia profesional del profesorado y las garantías propias de toda actuación administrativa".

Asimismo, la asociación ha indicado que, por su parte, la ciudadanía y los distintos sectores de la comunidad educativa disponen desde hace años de cauces para dirigirse a la Administración y poner en "su conocimiento aquellas situaciones que puedan afectar a sus derechos o resultar contrarias al ordenamiento jurídico".

LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN NO ES "ADHESIÓN PARTIDISTA"

"La Inspección forma parte de la Administración educativa, y su actuación profesional no puede confundirse con adhesión partidista", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que la propia legislación estatal establece como principios que rigen su actuación "la profesionalidad y la independencia de criterio técnico, la imparcialidad, la eficiencia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, y los valores democráticos, así como a las libertades públicas".

En este sentido, ha señalado que los funcionarios que integran los cuerpos de inspección educativa han de "comprobar hechos, aplicar la norma con objetividad, escuchar a las partes, fundamentar sus conclusiones y orientar la adopción de soluciones proporcionadas y conformes a derecho".

"Cuando existen indicios de incumplimiento, deben actuar; cuando no existen, deben dejarlo igualmente claro. La neutralidad es una exigencia constitucional de los centros escolares", ha remarcado Adide, que ha asegurado que la Ley establece la obligación del profesorado de "renunciar a cualquier forma de adoctrinamiento" en el ejercicio de sus funciones.

Al hilo, la asociación ha subrayado que la actuación inspectora "debe verificar" que las prácticas educativas se ajustan "al currículo, sin confundir el tratamiento pedagógico de cuestiones controvertidas con el adoctrinamiento ni invadir indebidamente la libertad de cátedra del profesorado".

"La Inspección educativa no es una policía ideológica ni una oficina de tramitación de descontentos. Es un órgano especializado de garantía, supervisión, evaluación y asesoramiento", ha insistido.

Así, ha calificado de "preocupante" que los cambios que implican directamente a sus funciones se produzcan "sin un debate profesional previo y sin una comunicación suficiente al colectivo".

Por ello, han pedido un "marco, claro, inequívoco y previsible para garantizar la seguridad jurídica" del profesorado, de los equipos directivos y de la propia Inspección en el ejercicio de sus funciones.