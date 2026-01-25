La instalación de las puertas de andén para la automatización de la L6 de Metro empezará este martes - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La instalación de las puertas de andén dentro del proceso de automatización de la Línea 6 de Metro de Madrid arrancará el próximo martes día 27 en la estación de Legazpi y culminará en 2027, con la llegada de los nuevos trenes.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante su visita este domingo a la estación de Arganzuela-Planetario, que actuará de nuevo como centro de coordinación en esta segunda fase de las obras.

Rodrigo ha informado que los trabajos se realizarán "de forma simultánea" durante "todos los días" a partir de las 23.00 horas, hora del cierre anticipado de la 'Circular' durante las obras, y hasta las 5.00 horas, con un tiempo de ejecución estimado de "tres o cuatro semanas por estación".

Por su parte, el director de explotación ferroviaria de Metro, Juan Tébar, ha explicado que los trenes "ya están circulando con un sistema semiautomático", parando donde se encontrarán las futuras puertas, que llegarán desde China directamente a la estación de Arganzuela-Planetario, desde donde se "trasladarán a través de las vías al resto de estaciones".

A lo largo del proceso cada uno de los 70 andenes, que suman cerca de ocho kilómetros y más de 4.000 puertas en total, contará con alrededor de 58 módulos para conformar toda la estructura. "Son elementos transparentes, para garantizar la visibilidad y una mayor sensación de amplitud", ha apuntado el consejero.

Además, su diseño permite conocer el estado de cada una de las entradas a través de la señalética e incorpora pantallas integradas para ofrecer comunicaciones de utilidad, como avisos de incidencias o tiempos de espera, que se pretende no superen los dos minutos.

TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO Y SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS

La L6 de Metro presta servicio en su totalidad desde el pasado 20 de diciembre, cuando finalizaron las labores de renovación en el arco este, por lo que Rodrigo ha recordado que esta fase del proyecto se llevará a cabo de noche, con el objetivo de "no interferir en el normal funcionamiento de la línea durante el grueso de la jornada".

Con el cierre adelantado de la Circular a las 23.00 horas de domingo a jueves, los viajeros tendrán a su disposición dos autobuses sustitutivos gratuitos (SC1 y SC2) que realizan el recorrido en superficie hasta la 1.30 horas. Los viernes y sábados, por su parte, se mantendrá el horario habitual, coincidiendo con los periodos de mayor demanda.

LEGAZPI RECIBIRÁ LA PRIMERA

La primera de ellas se instalará en el andén 1 de la estación de Legazpi, una vez finalizada la primera fase de la reforma integral de la 'Circular', la más utilizada por los usuarios madrileños, lo que ha conllevado el corte de la circulación durante más de 200 días.

Transcurrido alrededor de mes y medio, habrá un segundo proceso de montaje de puertas, previsiblemente en el andén 2 de esta misma estación. Un intervalo de tiempo necesario para hacer ajustes y pruebas que garanticen la correcta implantación de los equipos.

La UTE formada por las empresas Faiveley Transport Iberica, Comsa y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales se adjudicó el contrato para el suministro e instalación de las mamparas. El importe del contrato es de 104,12 millones de euros, que se elevan a 187 si se añaden los costes de señalización. La duración del contrato se extenderá durante cinco años, ya que comprende un periodo de mantenimiento de dos años una vez finalizado el montaje de todo el sistema.

Con sede en Francia, Faiveley Transport Iberica, especializada en los sectores del transporte, principalmente ferroviario (trenes, tranvías y metros), se encarga de la fabricación de estas puertas que se colocarán de forma progresiva a lo largo de las 28 estaciones de la Línea 6.

La empresa instaladora dispone de un gran centro fuera de Madrid, desde donde se realizarán envíos de material a un depósito de Metro que se utilizará como centro de almacenaje, han explicado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana. Desde allí, habrá trenes que transportarán los elementos a instalar en la estación de destino durante el horario nocturno.

Para comenzar estos trabajos ha sido necesaria una fase previa para reforzar el borde de los andenes con el fin de que puedan soportar el peso de las puertas automáticas. En total, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

LAS FUTURAS PUERTAS DE ANDÉN

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Construidas con componentes antivandálicos, serán transparentes para ofrecer una mayor sensación de amplitud, permitirán conocer cada una de las entradas a través de distintos colores y contarán con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra atrapamientos. Su colocación aporta otros beneficios, ya que integra pantallas LED en la parte superior que reflejarán información de utilidad.

Una vez comience la instalación, se colocarán cámaras y se ajustarán espejos para mejorar la visibilidad de los conductores. Además, se pondrá en marcha una campaña institucional de información a los usuarios para que estén al tanto los cambios que van a experimentar las estaciones.

Este proyecto se llevará a cabo en un total de 70 andenes durante 2026, de forma que las puertas de andén quedarán abiertas y bloqueadas a la espera de que se complete el proceso de automatización de la línea.

En total, serán más de 1.600 puertas a lo largo de la línea (24 por andén para un total de 70), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido.

LA LLEGADA DE LOS TRENES

La tercera fase de los trabajos arrancará en junio o julio con la llegada de los 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas previsiblemente en julio del próximo año, antes de empezar a transportar pasajeros en 2027.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.