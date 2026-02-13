El Intercambiador de Plaza de Castilla, escenario este viernes de un concierto de OBK por los 40 años del CRTM

Portada del EP 'Vértigo' de OBK. - INNERCIA ENTERTAINMENT

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Intercambiador de Plaza de Castilla acoge la tarde de este viernes un concierto del grupo OBK, broche final del ciclo de conciertos conmemorativos del 40º aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

En concreto, el grupo referente del tecno-pop español llevará su música a este punto con una actuación gratuita y abierta al público a partir de las 19.00 horas, según han informado desde el Consorcio.

Se trata del cuarto y último concierto del ciclo que el CRTM ha desarrollado en los grandes intercambiadores de la región para agradecer la confianza de los millones de viajeros que utilizan a diario el transporte público madrileño.

Una iniciativa que ha incluido los conciertos de DJ Nano en Moncloa, Rock a la Par en Avenida de América y Rafa Sánchez en Plaza Elíptica. Como colofón, este viernes llega uno de los grupos más influyentes de las últimas tres décadas.

OBK presenta su último álbum, 'Vértigo', con el que continúa consolidando su sello inconfundible dentro del pop electrónico español. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha marcado a varias generaciones con éxitos como 'Historias de amor', 'El cielo no entiende' o 'Falsa moral', temas que han convertido a la banda en un referente del género.

El Intercambiador de Plaza de Castilla se convertirá para la ocasión en un espacio escénico plenamente adaptado, garantizando la comodidad, seguridad y movilidad de los asistentes, manteniendo los itinerarios accesibles y la operativa habitual del intercambiador.

Con este ciclo musical, desde la Comunidad de Madrid y el CRTM han destacado que reafirman su compromiso con la cultura accesible, la cercanía con los usuarios y la celebración de cuatro décadas de movilidad pública al servicio de los madrileños, llevando la música a los espacios cotidianos que forman parte del día a día de millones de ciudadanos.