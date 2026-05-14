Interceptados más de 25 kilogramos de 'gas de la risa' en el maletero de un coche en Humanes

Intervención policial - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de 25 kilogramos de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', durante un operativo desarrollado en las inmediaciones de una discoteca de Humanes de Madrid.

Según ha informado la Benemérita, la actuación se saldó con dos detenidos por la presunto comisión de un delito de tráfico de drogas y una tercera persona investigada.

El dispositivo fue llevado a cabo por agentes de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que detectaron movimientos sospechosos en la zona de ocio nocturno. Durante la inspección de un vehículo localizaron en el maletero un total de 21 bombonas de óxido nitroso destinadas presuntamente a su distribución.

Además del gas, los agentes intervinieron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, hachís, speed y tussi, así como cerca de 650 euros en moneda fraccionada.

Como resultado de la operación fueron detenidos dos varones, de 32 y 52 años, acusados de un supuesto delito contra la salud pública. Asimismo, un tercer hombre, de 28 años, quedó investigado por el transporte de las bombonas de óxido nitroso.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el alcance de la actividad y el posible destino de las sustancias intervenidas.