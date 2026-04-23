La "interlocución constante" municipal con autónomos se traduce en 547 millones entre 2025 y 2027 para este tejido

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, con Engracia Hidalgo a la cabeza, mantiene una "interlocución constante con los representantes de los autónomos y las entidades de economía social de la ciudad" y que se traduce para el periodo 2025-2027 en 457 millones de euros destinados a este tejido empresarial a través de las estrategias de industria, comercio, hostelería y empleo y sus 156 medidas, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Estos datos contrastan con las críticas lanzadas por la socialista Enma López, que ha afeado la "poca interlocución" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida con el tejido autónomo, para demandar un acompañamiento al sector.

Desde el Gobierno municipal han añadido que para el periodo 2023-2025 se lanzaron 19 líneas de promoción económica con las que se han movilizado 50,9 millones de euros y beneficiado a 8.816 autónomos y pymes del sector servicios, industrial, comercial y hostelero.

El apoyo presupuestario de 547 millones para el periodo 2025-2027 a través de las distintas estrategias refuerza la estructura económica de la ciudad y se plasma, han indicado desde el Gobierno, en la puesta de en marcha de las escuelas municipales de Alimentación y Hostelería y Empleo Verde y Oficios de la Agencia para el Empleo con un incremento anual de la inserción directa del 97,57% y un total de 5.224 contrataciones en 2025.

Estas actuaciones son "fruto del diálogo, el acuerdo y la coordinación de los diferentes departamentos municipales de Economía, Industrial, Emprendimiento y la Agencia para el Empleo con la sociedad empresarial, civil, entidades de la economía social y representantes de los autónomos de la ciudad de Madrid", han aseverado las mismas fuentes después de que la socialista hablase de descoordinación entre departamentos municipales.

CONSEJO MUNICIPAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Desde el equipo de Hidalgo también han respondido a Enma López que el último presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, el de 2025, "es el que presenta el mayor grado de ejecución de toda la serie histórica, con 308 millones más que en 2024 y 1.797 millones más que en 2018, último año de Manuela Carmena en la Alcaldía, con apoyo del PSOE, con hasta un 43% más".

Y en lo que respecta a la economía social, el apoyo desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde se eleva a 6,7 millones de euros, incrementándose en un 50% su presupuesto en 2026, han indicado. A lo que han sumado que Madrid cuenta con un Consejo municipal de la Economía Social y el Trabajo Autónomo, al que "asisten todos los interlocutores del sector y representantes municipales y donde se mantiene un diálogo constante".

La última reunión del consejo municipal se realizó el pasado 20 de febrero y han recordado a Enma López "los dos últimos encuentros institucionales a los que no asistió, la celebración del 30 aniversario de la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) el pasado 24 de marzo y la nueva jornada de diagnóstico y nerworking de la economía social realizada por la Federación de Cooperativas y Economía Social de Madrid (FECOMA) el pasado 25 de marzo en Puente de Vallecas".

Todo ello después de que Enma López se haya comprometido con un Gobierno de izquierdas a "dotar a la ciudad de una sede específica para la economía social" porque Madrid "es de las pocas ciudades que no lo tienen".

DEFLACTACIÓN DEL IRPF

Tampoco han desaprovechado la oportunidad desde el equipo de Hidalgo para pedirle a la socialista "que no deje de solicitar al presidente, Pedro Sánchez, que deflacte el IRPF, que baje los más de cien impuestos que ha subido el Gobierno de España, también a los autónomos y las entidades de la economía social, o que después de más de 1.300 días se presenten unos Presupuestos Generales del Estado".

"Sin duda serían tres decisiones que ayudarían de forma decidida a impulsar la economía, la mejor muestra para apoyar la rentabilidad social de las instituciones de la economía social y un impulso decidido a los autónomos", han concluido.