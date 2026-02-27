Interrumpida la circulación en Línea 6 de Metro entre Diego de León y Cuatro Caminos por una avería eléctrica

Archivo - Línea 6 de Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la Línea 6 de Metro, la más utilizada por los usuarios, ha quedado interrumpida a primera hora de la tarde de este viernes entre las estaciones de Diego León y Cuatro Caminos por una avería eléctrica.

En concreto, la incidencia se ha registrado sobre las 13.00 horas debido a una avería eléctrica en las instalaciones, concretamente en la catenaria, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

En un primer momento, la interrupción ha afectado al tramo entre Diego de León y Nuevos Ministerios y posteriormente se ha ampliado hasta Cuatro Caminos, en ambos sentidos.

Personal de Metro trabaja solucionar la incidencia lo antes posible para poder restablecer la circulación cuanto antes. El tiempo estimado es de media hora.