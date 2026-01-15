Interrumpido el servicio de Metro en L5 entre Acacias y Marqués de Vadillo

Andén de la estación de metro. - Eduardo Ruiz

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metro en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) ha quedado interrumpido a primera hora de la tarde de este jueves entre las estaciones de Acacias y Marqués de Vadillo, en ambos sentidos, por una avería en un tren.

La incidencia ha sido notificada por la compañía sobre las 15.45 horas y afecta al tramo entre Acacias y Marqués de Vadillo (estaciones de Acacias --L3--, Pirámides --Cercanías-- y Marqués de Vadillo), según ha informado la compañía metropolitana en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Debido a esta incidencia en un tren, la circulación está interrumpida en este tramo, con un tiempo estimado de solución de más de 15 minutos.