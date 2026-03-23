Intervenido un cargamento de 625 kilos de metanfetamina mezclada con aceite de coco procedente de México

Varios kilos de metanfetamina incautada en un envío de aceite de coco procedente de México. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha logrado desarticular una red de tráfico de drogas con la incautación en la Comunidad de Madrid de un cargamento de 625 kilos de metanfetamina mezclada en un envío de aceite de coco procedente de México.

Las pesquisas comenzaron a mediados del pasado mes de febrero, cuando miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil identificaron en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto a funcionarios de aduanas un envío sospechosos procedente de México.

Esta mercancía consistía en 36 botes de aceite de coco que, tras una inspección física y toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria pudo confirmar que contenían sustancias estupefacientes, señala un comunicado de la Dirección General de la Guardia Civil.

A continuación, la mercancía fue trasladada y almacenada en un trastero de la localidad madrileña de Arganda del Rey, sobre el cual la Guardia Civil estableció dispositivos de vigilancia rotatorios. Además se vigilaron también el domicilio del destinatario final del envío y el de la persona encargada de los pagos y almacenaje.

Gracias a estos seguimientos se detectó que uno de los investigados acudió al trastero en hasta tres ocasiones para comprobar el estado de la mercancía. Además, se pudo establecer una conexión entre dos investigados, pues se les observó manteniendo un encuentro de dos horas en un bar.

Las investigaciones iniciadas tras este encuentro confirmaron que estas dos personas mantenían un vínculo previo y ya figuraban denunciados como presuntos autores de delitos de estafa en 2015.

Las pesquisas siguieron su curso y días después, el 1 de marzo, otros dos de los detenidos fueron observados mientras mantenían una conversación en una zona discreta de un bar. Los agentes pudieron corroborar que uno de los individuos, de nacionalidad mexicana, ostentaba un rolo de jerarquía sobre el otro, español.

De hecho, el mexicano abandonó el lugar a bordo de una motocicleta cuyo titular es el español, lo que vino a reforzar que existían vínculos entre los dos investigados.

CINCO DETENIDOS POR IMPORTAR Y CUSTODIAR LA DROGA

Tras semanas de investigación y vigilancia, los cuerpos acordaron la explotación de la operación el pasado 5 de marzo, derivando en unas actuaciones que se prolongaron durante 48 horas y que se saldaron con la detención de cinco personas vinculadas a la importación y custodia de la droga.

Entre los detenidos se encontraba la persona al que las organizaciones llaman 'el notario', dado que es el encargado de comprobar que el transporte de la droga se ha realizado según lo acordado por la organización. Este individuo fue detenido al desembarcar de un vuelo con origen en México.

La aprehensión, pendiente de concretarse por el laboratorio el grado de pureza de la metanfetamina, supone un importante golpe a las rutas de distribución de drogas sintéticas. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.

La Guardia Civil ha destacado otras dos incautaciones de metanfetamina en España "especialmente relevantes" por la magnitud de las cantidades. Se trata de dos actuaciones llevadas a cabo en noviembre de 2019, cuando se intervinieron 352 y 399 kilos de esta sustancia.

Las dos aprehensiones, enmarcadas dentro de la operación 'Nomexmar' fueron realizadas de forma conjunta por la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional. En aquellas ocasiones, la droga se encontró oculta en el interior de bloques de marmol también procedentes de México.