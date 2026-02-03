intu Xanadú facilitará transporte gratuito a los usuarios de la residencia de discapacidad intelectual de Arroyomolinos

COMUNICADO:intu Xanadú y Fundación Hospitalarias firman un convenio para la integración de las personas con discapacidad - FUNDACIÓN HOSPITALARIAS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú facilitará transporte gratuito dos veces al mes durante todo 2026 para que los usuarios de la residencia de Arroyomolinos y sus familias puedan visitar el centro comercial y participar en la programación de actividades para impulsar su integración y mejorar su calidad de vida.

Así lo ha trasladado el complejo en un comunicado, después de la firma de un acuerdo con Fundación Hospitalarias para impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En el marco de este acuerdo, ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de acciones y programas con la residencia que la fundación tiene en el municipio de Arroyomolinos.

De este modo, se llevarán a cabo eventos, campañas y jornadas sobre inclusión y discapacidad; formaciones especializadas para profesionales y personal del centro, así como acceso a las instalaciones y recursos del complejo madrileño para actividades de la fundación, que ofrece asistencia integral a personas en situación de vulnerabilidad en las áreas de salud mental, daño cerebral, discapacidad intelectual o psicogeriatría.

"Este acuerdo refuerza nuestra visión y misión por llevar a cabo acciones concretas que contribuyan al bienestar social y generen un impacto positivo en el entorno y la comunidad. Nuestro objetivo es ser un motor de cambio, apoyando y ayudando a organizaciones como Fundación Hospitalarias. Valoramos su importante y necesario trabajo, de ahí que queramos ser un aliado en la defensa de aquellas causas que coincidan con nuestros principios", ha señalado el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín.

Con una duración inicial de un año prorrogable, el convenio se enmarca en la estrategia y compromiso de intu Xanadú en materia de ESG y refleja la voluntad de ser un espacio inclusivo y accesible. Con su plan de acción 'Compromiso intu Xanadú', el complejo quiere contribuir al bienestar social.

Entre las medidas de este plan destacan la colaboración con más de 15 organizaciones locales; una guía visual para ayudar a aquellas personas con discapacidad intelectual durante su visita al centro; comunicación accesible en la web para que todos los usuarios naveguen sin dificultades; la hora silenciosa para personas con autismo o hipersensibilidad sensorial; formación del personal en atención inclusiva y la organización de actividades y planes de ocio que fomenten la participación de todos.