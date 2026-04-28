intu Xanadú, finalista en los ICSC Global Awards por su proyecto con creadores de contenido locales

Intu Xanadú, finalista en los ICSC Global Awards 2026 por su innovador proyecto con creadores de contenido locales
Intu Xanadú, finalista en los ICSC Global Awards 2026 por su innovador proyecto con creadores de contenido locales - INTU XANADÚ
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 28 abril 2026 14:23
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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú, gestionado por CBRE, ha sido seleccionado como finalista en los ICSC Global Awards 2026, uno de los galardones internacionales más prestigiosos del sector retail, cuyos ganadores a las mejores iniciativas de marketing, innovación y experiencia de cliente a nivel global se darán a conocer el próximo 18 de mayo en Las Vegas.

El complejo madrileño ha sido distinguido en la categoría MAXI gracias al proyecto 'intu Xanadú UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators', una acción basada en la creación de contenido auténtico a través de microinfluencers locales, con el objetivo de conectar de forma más cercana y relevante con la comunidad y audiencias del centro.

"Este reconocimiento supone un importante aval al trabajo realizado por el equipo de intu Xanadú y a una forma de entender el marketing basada en la autenticidad, la innovación y la conexión con nuestro entorno más cercano. Ser finalista refuerza nuestro posicionamiento como referente en marketing experiencial y estrategias digitales", ha destacado el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín.

La iniciativa se centró en la "credibilidad, cercanía y capacidad de conexión real" con la audiencia, fomentando una narrativa más orgánica y alineada con la experiencia del visitante, han destacado desde el centro comercial ubicado en Arroyomolinos.

Así, los creadores participaron en la generación de contenido experiencial vinculado al ocio, la moda y la vida en el centro, integrándose de forma natural en la estrategia digital de intu Xanadú.

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