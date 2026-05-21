Intu Xanadú es reconocido en los ICSC Global Awards de marketing y retail por su campaña de microcreadores locales

COMUNICADO: intu Xanadú obtiene un Silver Award en los ICSC Maxi Awards 2026 por su campaña con microcreadores locales - INTU XANADÚ

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial intu Xanadú ha sido distinguido con un Silver Award en los ICSC Global Awards 2026, considerados uno de los principales reconocimientos internacionales en el ámbito del marketing y el retail, en reconocimiento a su campaña de colaboración con microcreadores locales.

El galardón, entregado en una gala celebrada el pasado 18 de mayo en Las Vegas, reconoce el proyecto 'intu Xanadú UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators', premiado en la categoría MAXI, según ha informado el complejo madrileño este jueves en un comunicado.

La campaña permitió multiplicar por 30 el alcance orgánico del centro comercial, reforzar su conexión con la comunidad local y posicionar a intu Xanadú como referente en activación digital dentro del sector, según ha destacado la compañía.

La iniciativa apostó por contenidos generados por microinfluencers locales, priorizando "la credibilidad, cercanía y capacidad de conexión real con la audiencia" frente al volumen de seguidores, con el objetivo de construir una narrativa "más orgánica y alineada con la experiencia del visitante".

Además, en esta edición también fue reconocida con otro Silver Award la campaña 'Imagínate quedarte en blanco y...', impulsada por CBRE en 47 centros comerciales de España y Portugal, entre ellos intu Xanadú, para sensibilizar sobre el Alzheimer.

Por otro lado, la campaña 'Sácalo a la luz', centrada en la concienciación sobre el cáncer masculino y desarrollada en colaboración con entidades como Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Movember, fue seleccionada como finalista internacional.

Desde intu Xanadú han subrayado que estos reconocimientos reflejan la apuesta de la propiedad y de CBRE Property Management por estrategias "innovadoras y digitales" orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad y generar impacto social.