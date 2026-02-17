intu Xanadú subraya "hitos" en sostenibilidad en 2025 como su parque de recarga eléctrica de Iberia

Archivo - COMUNICADO: intu Xanadú consolida su posición como referente en sostenibilidad, eficiencia energética y movilidad - INTU XANADÚ - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú, en Arroyomolinos, ha presentado su 'Memoria de Sostenibilidad 2025', un informe anual que recoge y analiza su desempeño ambiental, social y de gobernanza, y que da continuidad a la primera memoria publicada en 2022 de forma pionera en el sector retail en España, en el que se subrayan "hitos" en esta materia como la inauguración del mayor parque de recarga de coches eléctricos de Iberia.

En un comunicado, la dirección del centro ha subrayado que el año 2025 ha marcado un punto de inflexión en el avance de su estrategia ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y ha sido un año "decisivo" en el cumplimiento de sus objetivos de cara a 2030.

"Esta nueva memoria refleja un año excepcional para intu Xanadú, en el que hemos consolidado nuestra posición como referente nacional en sostenibilidad, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Cada uno de los hitos alcanzados demuestra que nuestra estrategia ESG es real, medible y orientada al largo plazo", ha subrayado Lucía Moreno, ESG Programe Manager de intu Xanadú.

Al hilo, ha subrayado que el compromiso de intu Xanadú con la transparencia "sigue intacto". "Queremos que operadores, visitantes y la comunidad local conozcan de manera clara cómo avanzamos en descarbonización, economía circular, inclusión y bienestar", ha remarcado.

Entre los 'hitos' más destacados está la inauguración del mayor parque de recarga eléctrica de Iberia en el pasado mes de septiembre gracias a la colaboración con Galp y BMW Group. En total, 116 puntos de recarga que sitúan al centro a la vanguardia europea de infraestructura eléctrica y de movilidad sostenible en el sector.

Este compromiso también ha sido reconocido internacionalmente con el premio al Mejor Edificio Comercial en los BREEAM Awards 2025 celebrados en Londres, y que le convirtió en el primer centro comercial español en obtener esta prestigiosa distinción.

A esto hay que sumar la certificación Residuo Cero de AENOR --la primera concedida a un centro comercial en la Comunidad de Madrid-- y la obtención del sello 'Cálculo' de la OECC (Oficina Española del Cambio Climático) por el registro de la huella de carbono.

"La solidez de esta estrategia en ESG se apoya en el compromiso activo de nuestros propietarios, Nuveen y Rivoli Asset Management, cuya visión responsable impulsa la creación de valor sostenible del activo, así como El Corte Inglés como co-propietario y actor clave en el ecosistema del centro comercial", ha destacado Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

HACIA EL 'NET ZERO'

Desde la dirección del centro comercial han incidido en que tanto los reconocimientos externos como las certificaciones obtenidas consolidan un año clave en la hoja de ruta hacia el 'Net Zero', desarrollada junto al Ministerio de Transición Ecológica.

Prueba de ello, ha remarcado, son los nuevos avances que refleja la memoria en materia climática: reducción del 23% del consumo energético desde 2022 hasta situarlo en 68 kWh/m2; y monitorización del consumo energético de inquilinos, con un 82% de contratos de cláusulas verdes, y con objetivo del 90% en 2026.

Además, ha compensado por primera vez sus emisiones de Alcance 1 y 2 mediante su participación en el proyecto Bosque Folia 1, ubicado en el municipio madrileño de Torrejón de la Calzada y seleccionado por su cercanía al área de influencia del centro y su capacidad para generar un impacto positivo en la comunidad local.

La memoria también recoge todas las actuaciones sociales que el centro ha desarrollado a través del programa 'Compromiso en intu Xanadú'. Se trata de un amplio conjunto de acciones con organizaciones, asociaciones y entidades que trabajan directamente con colectivos vulnerables como Fundación Amás, Federación Autismo de Madrid, AECC, Cruz Roja, Fundación Aladina, FIAPAS, Asociación Párkinson Aparkam, o llevando a cabo campañas de concienciación con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama o sumándose al movimiento 'Movember'.

Otras de las iniciativas que se engloban dentro de este compromiso es 'GenteXana', un programa dirigido a promover el bienestar y mejorar el entorno laboral de los cien empleados directos del centro.

También destaca la cesión de espacios gratuitos a organizaciones sin ánimo de lucro o el refuerzo de la accesibilidad universal para fomentar la igualdad y la inclusión.

Asimismo, intu Xanadú ha renovado durante 2025 su programación de bienestar y cultura a través de actividades gratuitas desarrolladas la última semana de cada mes y dirigidas a distintos colectivos (cine para seniors, torneos de ajedrez, conciertos, "quedadas sociales", etc.).

Por último, la memoria también pone de manifiesto el papel del centro comercial como uno de los principales motores de empleo del sur de Madrid. Con más de 3.000 puestos de trabajo en el conjunto de sus operadores, intu Xanadú ha impulsado convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Arroyomolinos y Serranillos del Valle, con el objetivo de impulsar el empleo local y facilitar la inserción laboral de los vecinos del entorno.