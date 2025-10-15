intu Xanadú se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un set de concienciación y un 'haka' maorí femenino

COMUNICADO: intu Xanadú se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la acción 'Guerreras: juntas por la vida' - PALPA/INTU XANADÚ

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú se suma este año al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este domingo, y organiza en colaboración con la asociación Palpa la iniciativa 'Guerreras: juntas por la vida', que incluye, entre otros, un set de concienciación y un 'haka' maorí femenina.

Según recoge intu Xanadú en un comunicado, de viernes a domingo habrá un espacio decorado en rosa y con una ruleta en forma de molino de viento como símbolo de prevención activa, y en referencia a la importancia de "no dejar salud en manos del azar y cuidarla con revisiones rutinarias".

Los visitantes tendrán la oportunidad de tirar a la ruleta y llevarse alguno de los premios simbólicos, además de entrar en el sorteo de cuatro dispositivos 'Palpa', una esponja de baño con un bulto interior diseñado para enseñar la técnica del autoexamen mamario de manera práctica y educativa.

Asimismo, el domingo una experta de la asociación estará en el stand en horario de 15.30 a 17.30 horas para enseñar a las mujeres cómo palparse el pecho y asegurarse de no encontrar ningún bulto extraño o anomalía.

"Esta acción responde a nuestro compromiso con la comunidad, la salud y el bienestar, en intu Xanadú creemos que la concienciación y la educación es el primer paso para la detección temprana del cáncer de mama, y además hemos querido hacerlo implicando y fomentando la participación de nuestros visitantes, y sin olvidar la parte más emocional y experiencial", ha afirmado el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín.

PASACALLES MAORÍ 'GUERRERAS'

Con el objetivo además de transmitir un gesto de apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, el domingo se llevará a cabo una danza maorí en dos pases por la mañana (a las 12 y a las 14 horas) y dos por la tarde (a las 17 y a las 19 horas). Una interpretación "respetuosa del baile tradicional maorí que honra al espíritu del 'haka' para inspirar fuerza, valentía, unidad, solidaridad, esperanza, resiliencia y vida".

El 'haka' se mezclará además con el 'Poi E', una canción tradicional que mezcla ritmos tradicionales del poi (danza maorí con unas bolas llamadas short poi) con música moderna (funk, pop, hip hop).