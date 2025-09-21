Una inversión de 107 millones para terapias respiratorias a domicilio beneficiarán a 150.000 usuarios en la región

Archivo - Primer plano de la mano de una persona mayor y de un sanitario - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado un total de 107,4 millones de euros en terapias respiratorias a domicilio que beneficiarán a más de 150.000 usuarios de la sanidad pública regional.

Los tratamientos que se ofrecen consisten en oxigenoterapia, aerosoles, nebulizadores y otras técnicas de ventilación asistida. Están dirigidos a pacientes diagnosticados con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), apnea del sueño y otras patologías pulmonares, según ha indicado el Gobierno autonómico en un comunicado.

El Consejo de Gobierno ha adjudicado esta semana el contrato, que tendrá una vigencia de cinco años y que permitirá a los pacientes recibir los tratamientos en sus casas. "Esto supone una importante mejora en su calidad de vida y reduce, a su vez, el número de hospitalizaciones y visitas a urgencias", ha expresado la Comunidad.

Estas terapias se realizan bajo prescripción facultativa, es decir, es el médico el que pauta cuál es el idóneo para cada enfermo y fija los parámetros de administración de oxígeno de forma individualizada, además de la duración del procedimiento.

En el último ejercicio hasta 2023/2024 se beneficiaron de este servicio un total de 164.928 personas residentes en la región, con un incremento del 3,7% respecto al periodo anterior. Este aumento refleja la "consolidación" y "expansión del programa", que ofrece opciones terapéuticas "precisas y eficaces", permitiéndoles recibir una asistencia sanitaria "integral" sin desplazamientos.