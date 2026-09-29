Una investigación de la UC3M analiza las distintas vidas y la vigencia de la Odisea a lo largo de la historia

Imagen de un fragmento de la Odisea. - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (UC3M)

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) contrapone la ficción de la Odisea de Homero con la evidencia arqueológica real del Mediterráneo y analiza cómo cada época ha adaptado sus personajes a su propio contexto cultural.

El trabajo explora cómo el relato trascendió la tradición oral de los 'nostoi', los regresos a casa, y su integración en el imaginario colectivo con el objetivo de entender cómo Odiseo (Ulises) ha llegado hasta nuestros días a través del cine, el cómic, la literatura y los entornos transmedia o de videojuegos.

"Primero se crea la Odisea --y la Ilíada-- como un relato de tradición oral. Luego se pone por escrito y va ganando una posición muy relevante a lo largo de la Edad Antigua. Eso trasciende hacia el mundo romano y sigue avanzando hasta nuestros días", ha señalado la autora del trabajo, Mirella Romero Recio, catedrática del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M.

A diferencia de las epopeyas centradas en la hazaña bélica, la Odisea articula un viaje sobre el retorno y la astucia y capacidad de adaptación de su protagonista. El estudio analiza la manera en que la figura de Odiseo y los personajes de su entorno (Penélope, Telémaco, Circe o Polifemo) han sido sistemáticamente reinterpretados en función de los dilemas, crisis e ideologías de cada periodo histórico.

Asimismo, el trabajo aborda el impacto del mito en la caracterización de conceptos científicos y de la experiencia humana moderna, tales como el acuñamiento de la palabra "nostalgia" o el denominado "síndrome de Ulises".

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y RELECTURAS CONTEMPORÁNEAS

Romero Recio pone en contraste el mito del relato con la información real del contexto geográfico e histórico: "Ulises viaja a lo largo del Mediterráneo en un espacio que es mítico. Ya desde la antigüedad se trató de buscar cuáles podrían ser esos lugares que aparecían mencionados. Hay algunos que son muy claros porque son --y eran-- muy conocidos: Creta, Egipto, el Cabo Malea... Pero la parte oriental del Mediterráneo es en la que tiene lugar el mundo fantástico de la Odisea, precisamente, porque era un lugar mucho más desconocido".

Además, el estudio examina cómo las relecturas contemporáneas han revalorizado a los personajes secundarios del relato. Específicamente, las figuras femeninas como Circe o Penélope, que han pasado de interpretaciones de roles tradicionales como la 'femme fatale' o la esposa abnegada, a ser resignificadas en la literatura y el teatro actuales como símbolos de autonomía, resistencia y estrategia política.