Investigan el robo en varios talleres Carglass de Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas y Parla

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra actualmente investigando un posible robo en cuatro talleres de la empresa de reparación de lunas Carglass, donde esta noche habrían sonado las alarmas con escasas horas de diferencia, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En concreto, se trata de talleres ubicados en Alcalá de Henares, donde las alarmas sonaron a las 22.50 horas; en Coslada, donde sonaron a la medianoche; en Alcobendas, donde se activaron las alarmas a las 00.20 horas, y en Parla, donde el robo se podría haber producido sobre las 2.20 horas.

La Policía se encuentra inmersa en la investigación para dar con los responsables de los robos, que presumiblemente están relacionados entre sí. Por el momento se desconoce qué habrían robado en los golpes a la franquicia, según informaciones adelantadas por 'El Mundo'.