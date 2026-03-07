'Invisible', la novela superventas de Eloy Moreno sobre el acoso escolar, llega a La Abadía el 13 de marzo

Javi Morán en una escena de 'Invisible' | Foto: Ilde Sandrín - FUNDACIÓN LA ABADÍA

El Teatro de La Abadía acogerá del 13 de marzo al 5 de abril 'Invisible', adaptación teatral de la novela superventas de Eloy Moreno que aborda el acoso escolar y sus consecuencias emocionales, una propuesta dirigida por José Luis Arellano con dramaturgia de Josep Maria Miró que llega de la mano de la compañía LaJoven con el apoyo del Teatro del Soho Caixabank.

El montaje, tal y como ha avanzado La Abadía en un comunicado, podrá verse en la Sala Juan de la Cruz y traslada al escenario la historia protagonizada por Capi, un niño de 12 años que posee un extraño poder: volverse invisible.

Sin embargo, su habilidad funciona de forma imprevisible: cuando más desea desaparecer, todos parecen verlo, y cuando más necesita ser visto, su cuerpo se desvanece. A través de esta metáfora, la obra aborda el silencio que rodea al acoso escolar, la incomprensión, la necesidad de empatía y el deseo de aceptación.

La adaptación teatral se basa en la novela homónima de Eloy Moreno, un fenómeno editorial que ha vendido más de dos millones de ejemplares en todo el mundo. Sobre las tablas, el espectáculo busca interpelar al público sobre una realidad que afecta a muchos adolescentes y sus familias y que permanece muchas veces oculta.

Para el director del montaje, José Luis Arellano, 'Invisible' funciona como "un cuento oscuro que explica la naturaleza de la violencia" a través del enfrentamiento simbólico "entre el bien y el mal". "Un héroe y un villano frente a frente a los que solo el amor verdadero puede salvar", ha indicado.

El texto teatral ha sido desarrollado por el dramaturgo Josep Maria Miró, que ha concebido la obra como una estructura coral en la que las voces de varios personajes jóvenes se entrelazan en una partitura escénica compleja. "Los cuatro niños de la historia son como cuatro monólogos que se encuentran y, al mismo tiempo, hay un personaje que entra como un huracán", explica el dramaturgo.

La obra está dirigida a público a partir de 12 años y contará también con funciones matinales dirigidas a centros educativos los días 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de marzo, gestionadas por LaJoven. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Fundación Bogaris y el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas y del Teatro del Soho Caixabank.

La Fundación Teatro Joven, impulsora de LaJoven, trabaja para tender puentes entre las artes escénicas y la sociedad, situando a los jóvenes como protagonistas del proceso creativo. A través de sus producciones, la entidad busca fomentar el desarrollo emocional, el pensamiento crítico y la conciencia social, al tiempo que genera oportunidades profesionales para artistas, técnicos y gestores emergentes.

Desde 2012, LaJoven ha estrenado 27 espectáculos que han sido vistos por cerca de 400.000 espectadores en más de un centenar de ciudades, además de realizar giras internacionales en países como Portugal, Reino Unido y Alemania.