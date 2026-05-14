El IPC baja al 3,8% en la Comunidad de Madrid en abril pese al repunte del transporte

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó 3 décimas hasta el 3,8% en Madrid en abril en tasa interanual , según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Madrid aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,3%.

Donde más subieron los precios en Madrid respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,8% más que en abril de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,8% más (+0,3 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,7% más (+0,5 puntos) y restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,9% (-1,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1% (+0,3 puntos); vestido y calzado, un 1,4% (-0,1 puntos) y sanidad, un 2,5% (-0,2 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).