El IPC se mantiene en el 3,8% junio en la Comunidad de Madrid, por encima de la media nacional

Archivo - Un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3%. La inflación, por tanto, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,8% en la Comunidad de Madrid en el mes de junio en tasa interanual, seis décimas por encima de la media nacional, que se situó en el 3,2%.

Según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios encadenan dos meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2%.

Con respecto al mismo mes del año pasado, los precios subieron especialmente en el transporte, un 6,5% más; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% más; restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% más y seguros y servicios financieros, un 3,5% más.

En el lado contrario, los precios cayeron en información y comunicaciones, un 0,2% menos, la única categoría en la que se redujeron, según Estadística.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

El IPC mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.