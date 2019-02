IU critica la falta de "500 médicos y 5.000 enfermeros" en la Sanidad Pública y las externalizaciones a la Privada

Publicado 22/02/2019 15:31:25 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU en la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez, ha criticado este viernes la falta de "500 médico y 5.000 enfermeros" en la Sanidad Pública madrileña, así como las externalizaciones explícitas y encubiertas a la Sanidad Privada.

Sánchez, junto al líder nacional de su partido, Alberto Garzón, y al candidato al Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, se han reunido este mediodía en el Hospital Ramón y Cajal con colectivos del ámbito de la Sanidad Pública para recoger sus demandas y ofrecerse alternativas.

La aspirante regional ha indicado que Madrid es la comunidad autónoma que porcentualmente menos dinero destina a Sanidad y "los recortes han ido haciendo más mella" en todos estos años. "Además, nos faltan 500 médicos y 5.000 enfermeros, mientras que el dinero se destina a las externalizaciones y subcontraciones explícitas y encubiertas. Tenemos que hace todo lo posible junto al resto de actores sociales que están luchando por la salud de todos para hacer que esto cambie", ha ofrecido.

Por su parte, Alberto Garzón ha aseverado que Madrid es una de las comunidades donde se está dando "este ataque a un derecho humano, como es el derecho a la Sanidad Pública". "Estamos hablando de uno de los elementos centrales de lo que se llama Estado social, uno de los elementos más queridos para la mayoría de la población y entendemos que estamos ahora mismo ante la posibilidad de que las derechas que lleguen a los diferentes gobiernes empiecen o continúen acabando o desmantelando este espacio público tan necesario para la vida de la ciudadanía y las familias trabajadores", ha esgrimido.

Por lo tanto, el interés de IU no es solo denunciar aquello que "no está funcionando bien durante mucho tiempo, como las listas de espera y el desmantelamiento progresivo por la vía de las externalizaciones, de la forma de favorecer a través de múltiples mecanismos que desplace a la Privada, que convierten a la Sanidad en un negocio y no en un servicio público".

"Por ello lo vamos a denunciar, como estamos haciendo en este momento. Pero también construir alternativa. Desde IU tenemos muy claro que uno de los ejes centrales de las políticas de futuro es proteger y blindar la Sanidad frente a aquellos que quieren es desmantelarla, privatizarla y convertirla en un negocio y en una fuente de beneficio para los mismos de siempre, que son las grandes empresas que están insertos en procesos de corrupción de toda la naturaliza. Es uno de los riesgos que afrontamos en estas elecciones y apoyo a todos las organizaciones y sociedad civil en defensa de la Sanidad Pública y de los derechos del Estado Social", ha concluido el diputado de Unidos Podemos.